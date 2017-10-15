Şehrin usta avcıları

Başakşehir yenik duruma düştüğü maçta Alanyaspor’u Emre Belözoğlu ve Adebayor’un golleriyle mağlup etti

SÜPER Lig'de Medipol Başakşehir sezona yavaş yavaş alışıyor. Şampiyonlar Ligi ön elemesi, Avrupa Ligi maçları derken Süper Lig'i kafada geri plana atan Başakşehir, G.Birliği yenilgisinin ardından Göztepe'yi devirmişti. Dün de evinde Alanyaspor'u mağlup etti. Konuk ekip 9. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle öne geçti. 18'de Emre cevapladı.



Harika gol

İKİNCİ yarıda Başakşehir'in baskısı arttı. 56'da Adebayor, Wellinton'dan harika sıyrılıp golünü attı. 2-1 kazanan Başakşehir 16 puana yükseldi.



Başakşehir'in evinde yenilmezlik serisi sürüyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri 26 maçtır kaybetmiyor. 19 maçı kazandılar.



Domine ediyor

Emre Belözoğlu sezona muhteşem başladı. 8 maçın 6'sında forma giydi. 2 kez fileleri sarstı, 3 de asist yaptı.



Avcı: Ritim yakalıyoruz

MEDİPOL Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı maç sonu mutluydu. Deneyimli hoca "Geçen sezonki ritmimizi bulmaya başladık. Kazanarak devam ederek yine zirveye tırmanacağız" dedi.



Hoffenheim tekledi: 2-2

Başakşehir 'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi Hoffenheim, sahasında Augsburg ile 2-2 berabere kaldı. Hoffenheim'ın gollerini; Hübner (52) ve Uth (85) kaydetti. Kerem Demirbay 59 dakika forma giydi