Şehrin usta avcıları
Başakşehir yenik duruma düştüğü maçta Alanyaspor’u Emre Belözoğlu ve Adebayor’un golleriyle mağlup etti
Harika gol
İKİNCİ yarıda Başakşehir'in baskısı arttı. 56'da Adebayor, Wellinton'dan harika sıyrılıp golünü attı. 2-1 kazanan Başakşehir 16 puana yükseldi.
Başakşehir'in evinde yenilmezlik serisi sürüyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri 26 maçtır kaybetmiyor. 19 maçı kazandılar.
Domine ediyor
Emre Belözoğlu sezona muhteşem başladı. 8 maçın 6'sında forma giydi. 2 kez fileleri sarstı, 3 de asist yaptı.
Avcı: Ritim yakalıyoruz
MEDİPOL Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı maç sonu mutluydu. Deneyimli hoca "Geçen sezonki ritmimizi bulmaya başladık. Kazanarak devam ederek yine zirveye tırmanacağız" dedi.
Hoffenheim tekledi: 2-2
Başakşehir 'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi Hoffenheim, sahasında Augsburg ile 2-2 berabere kaldı. Hoffenheim'ın gollerini; Hübner (52) ve Uth (85) kaydetti. Kerem Demirbay 59 dakika forma giydi
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:51
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
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Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
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