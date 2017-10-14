 Başakşehir'in konuğu Alanyaspor – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Başakşehir'in konuğu Alanyaspor

    Başakşehir'in konuğu Alanyaspor

    Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor

    Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

    3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Serkan Çınar yönetecek.

    Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara öncesinde deplasmanda Göztepe'yi mağlup ederek moral bulan turuncu-lacivertliler, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u da yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor.

    Geride kalan 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Medipol Başakşehir, 13 puan ve averajla haftaya 5. sırada giriyor. Son 4 maçının 3'ünü kazanarak dikkatleri üzerine çeken Aytemiz Alanyaspor ise 10 puanla haftaya 8. sırada başlıyor.

    Mahmut ve Clichy ceza sınırında Turuncu-lacivertli takımda, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde Mahmut Tekdemir ve Gael Clichy, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Bu iki oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde, Medipol Başakşehir'in gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:41
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