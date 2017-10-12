Abdullah Avcı genç sporcularla bir araya geldi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Amatör Spor Haftası kapsamında genç sporcularla bir araya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yer alan amfitiyatroda gerçekleştirilen söyleşide Avcı, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Türk futbolunun sorununun teknik direktör olmadığını belirten Abdullah Avcı, "Genç ve A Milli Takım'da çalıştım. Türk futbolunda, eğitim amaçlı yatırımların yapılması gerekiyor. Okul ve futbol eğitimini bir arada götürecek bir projeye ihtiyacımız var. Antrenörlerimizi iyi eğitmek zorundayız. İnsan kaynağı ve bilgiye yapacağımız yatırımla ligimizin kalitesini uluslararası düzeye çekeriz." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, yabancı oyuncu kontenjanıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Konu yerli ya da yabancı futbolcu sayısı değil. Yerli ve yabancı oyuncu rekabetini sağlayacak yatırımlar yapmamız gerekiyor. Emre Belözoğlu ve Arda Turan gibi 5'er oyuncumuz olursa yabancıya ihtiyaç kalmaz. Altyapılarımızı geliştirir ve kendi insanımıza yatırım yaparsak yabancı sorununu ortadan kaldırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Video Yardımcı Hakem sistemi hakkında da görüşlerini aktaran Abdullah Avcı, "Bu sistem, Avrupa ve dünyada uygulanıyor. Bizde de denenmeli. Böylece yapılan hataların aza indirileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin'in de katıldığı söyleşinin ardından hediye takdimi gerçekleştirildi.