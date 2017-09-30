 Belözoğlu fırtınası – Fotomaç – 30 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Belözoğlu fırtınası

    Belözoğlu fırtınası
    BRAGA'YA 2-1 yenilen 'de, mağlubiyete rağmen Emre yine döktürdü. Portekiz ekibine harika bir frikik golü atan 37 yaşındaki Kaptan, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçilirken, haftanın futbolcusu adayları arasına da adını yazdırdı.

    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Belözoğlu fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.