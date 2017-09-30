 Başakşehir'de Adebayor sevinci – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    Başakşehir'de Adebayor sevinci

    Başakşehir'de Adebayor sevinci

    Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Göztepe karşısına çıkacak.

    Bornova Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

    Süper Lig'deki son iki maçını kazanamayan turuncu-lacivertliler, Göztepe'yi mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.

    Bu sezon oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Medipol Başakşehir'in 10 puanı bulunurken, uzun yıllar sonra Süper Lig'e dönen Göztepe ise 13 puana sahip.

    Adebayor maç kadrosunda
    Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen Togolu yıldız Emmanuel Adebayor, Göztepe maçının kadrosunda yer alacak.

    Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan Adebayor, ligde Gençlerbirliği, UEFA Avrupa Ligi'nde de Braga ile oynanan karşılaşmaların kadrosuna alınmamıştı.

    Braga maçı için Portekiz'e götürülmeyen Adebayor, dün İstanbul'dan İzmir'e giderek, turuncu-lacivertli takımın kampına katıldı.

    Deplasman serisi bitiyor
    Turuncu-lacivertli takımın, Göztepe karşılaşması ile 3 maçlık deplasman serisi sona eriyor.

    İstanbul ekibi deplasman serisinin ilk maçında Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği ile Ankara'da karşı karşıya gelmiş ve sahadan uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup ayrılmıştı.

    Medipol Başakşehir, geçtiğimiz Perşembe günü de UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Braga'ya 89. dakikada yediği golle 2-1 kaybetmişti.

    Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'in 7. haftasında yarın İzmir'de Göztepe karşısına çıktıktan sonra, 8. hafta maçında evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:35
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