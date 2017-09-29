 HAFTANIN OYUNCUSUNA ADAY – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    HAFTANIN OYUNCUSUNA ADAY

    HAFTANIN OYUNCUSUNA ADAY

    Medipol Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci haftanın en iyi oyuncusu adayları arasında yer aldı.

    Medipol Başakşehir'in 37 yaşındaki orta sahası Emre Belözoğlu, UEFA'nın resmi sitesinden yapılan oylamada UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında ikinci haftanın en iyi oyuncuları arasında gösterildi. Dün akşam oynanan C Grubu maçında deplasmanda Braga'ya 2-1 kaybeden turuncu-lacivertlilerin tek golünü frikikten atan Belözoğlu'nun rakipleri arasında Lokomotiv Moskova'dan Manuel Fernandes, AEK'dan Marko Livaja, Zenit'ten Aleksandr Kokorin, Steaua Bükreş'ten Constantin Budescu, Milan'dan Andre Silva, Arsenal'den Theo Walcott ve Dinamo Kiev'den Junior Moraes yer alıyor.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:00
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