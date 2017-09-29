HAFTANIN OYUNCUSUNA ADAY
Medipol Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci haftanın en iyi oyuncusu adayları arasında yer aldı.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:00
-
SELÇUK AS TAKIMDA!
Toplam 17
Yorum
tokatli ayiptir bu cocuk takimin kaptani degerlerimizi bu kadar cabuk yok etmek yakismaz bize
-
HAYAL DEĞİL %92 GERÇEK
Toplam 24
Yorum
bjk kedi ulaşamadıgı ete mundarder
-
TERİM OLAYINDA FLAŞ GELİŞME!
Toplam 21
Yorum
çok haklısın bazıları başkanlar gibi çürük raporu almıyor veya vatani görevden kaçıp ulu orta küfreden hocalar gibi değil. fatih terim adamdır
HAFTANIN OYUNCUSUNA ADAY haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.