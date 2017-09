BAŞAKŞEHİR'E NAZAR DEĞDİ

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Medipol Başakşehir, yeni sezona ise istediği gibi giriş yapamadı.

Turuncu-lacivertliler, 2016-2017 döneminde ilk 6 haftayı 16 puanla 1. sırada tamamlarken, bu sezon ise aynı haftada 10 puanla 6. sırada bulunuyor.

Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezon adeta fırtınalar estiren ve 3 büyüklerin kabusu olan Medipol Başakşehir, ligi de 73 puanla Beşiktaş'ın arkasından 2. sırada tamamlamıştı. Yeni sezon için iddialı bir kadro kuran ve yakalığı ivmeyi devam ettirmek isteyen turuncu-lacivertlilerde 2017-2018 sezonunun ilk 6 haftası istenildiği gibi gitmedi. Aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda da mücadele eden İstanbul ekibi, geride kalan 2 maç sonucu topladığı 1 puanla 3. sırada yer alıyor.



Ligde geçen senenin gerisinde kaldı

Süper Lig'de 2016-2017 sezonuna Fenerbahçe galibiyetiyle başlayan Başakşehir, ligin ilk yarısını namağlup tamamlayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Geride kalan haftalarda da aynı başarıyı gösteren turuncu-lacivertliler, 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu topladığı 73 puanla ligi 2. sırada tamamladı. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren ve kaliteli oyunculardan oluşan bir takım kuran Medipol Başakşehir, beklenen etkiyi ortaya koymakta ise zorluk çekiyor. Geçen sene sadece 3 mağlubiyetle sezonu kapatan Abdullah Avcı'nın ekibi, yeni dönemde ise geride kalan 6 haftada şimdiden 2 mağlubiyet aldı. Deplasmanda oynadığı Kardemir Karabükspor ve Gençlerbirliği maçlarını kaybeden Başakşehir, 7. haftada oynayacağı Göztepe karşılaşması öncesi 10 puanla 6. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertli takım, İzmir'den 3 puanla dönerek Milli Takım arasına moralli girmek istiyor.



Avrupa'da da işler iyi gitmiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Sevilla'ya elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Medipol Başakşehir, C Gurubu'nda Braga, Ludogorets ve Hoffenheim ile birlikte mücadele veriyor. Grubun ilk karşılamasında Bulgar ekibi Ludogorets'i ağırlayan turuncu-lacivertli ekip, mutlak favori olarak çıktığı bu maçtan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. Dün akşam oynanan mücadelede ise son dakikada yediği golle deplasmanda Braga'ya 2-1 kaybeden Abdullah Avcı'nın öğrencileri, grubunda 1 puan ile 3. sırada yer alıyor. Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde ter döken Başakşehir, rakiplerinin yanı sıra zorlu fikstürün getirdiği fiziksel ve mental yorgunlukla da mücadele ediyor. 3'er gün arayla zorluk derecesi yüksek maçlar oynayan İstanbul temsilcisi, her iki kulvarda da başarılı olabilmek için yoğun mesai harcıyor.