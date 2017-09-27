YILDIZ İSİM KADRODA YOK!
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında yarın Portekiz ekibi Braga ile deplasmanda karşılaşacak.
Braga Belediye Stadı'nda TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Maç, Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi ilk maçında sahasında Ludogorets ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir, Braga'yı mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.
İlk maçında deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim'i 2-1 mağlup eden Braga ise yarınki karşılaşma öncesinde grupta lider durumda bulunuyor.
Adebayor kadroda yok
Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Togolu yıldız Emmanuel Adebayor, Braga maçının kadrosunda yer almıyor.
Turuncu-lacivertli takımın, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanan Adebayor, 6. hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda yapılan maçın kadrosuna da alınmamıştı.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Adebayor'un yokluğunda Mevlüt Erdinç'e ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.
Muhtemel 11
Medipol Başakşehir'in, Braga karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:
Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Elia, Visca, Mevlüt Erdinç.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:54
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KARTAL KANATLANDIRIR
Toplam 7
Yorum
Mr. Black Sen bu futbolunu oyna Kartalım. Derbi kaybetmişsin, penaltın verilmemiş, golün verilmemiş; varsın canın sağolsun. Hep destek tam destek!
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FAİR PLAY RUHUNA YAKIŞMADI!
Toplam 15
Yorum
TÜRK GENCİ ! ÖNCE BJK Lİ DEĞİL TÜRK OLDUĞUNUZU UNUTMAYIN !!!
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Beşiktaş biraz daha 'kazanırsa' Talisca'yı alır
Toplam 4
Yorum
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