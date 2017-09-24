 BAŞAKŞEHİR 90'DA YIKILDI – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    90'DA YIKILDI

    <a href="/index/basaksehir?id=85aca40f-e535-4ee4-b3c1-d1d7846bb366" class="" rel="tag">BAŞAKŞEHİR</a> 90'DA YIKILDI

    Ligin flaş takımı, Ankara’da hüsran yaşadı. ’ne konuk olan İstanbul ekibi, Skuletic’in son dakika golüne engel olamadı

    GEÇTİĞİMİZ haftayı Trabzonspor beraberliğiyle kapatan Medipol , dün Ankara'da hayal kırıklığı yaşadı. deplasmanında beklentilerin altında kalan İstanbul ekibi, yediği son dakika golüyle sahadan hüsranla ayrıldı. Başkent ekibi, başarılı savunmasıyla rakibinin pozisyona girmesine izin vermezken, ilk 45 dakika orta alan mücadelesi şeklinde geçti. İkinci yarıda konuk takım gol için saldırdı ama son vuruşlarda etkisiz kaldı. 68. dakikada Visca'nın şutu az farkla dışarı çıktı. 84'te ise Mevlüt kale önünde uygun durumdan yararlanamadı. 90+1'de Attamah'ın hatasını affetmeyen Gençler'in yıldızı Skuletic, Volkan Babacan'ın üstünden topu ağlara bıraktı: 1-0. Bu sonuçla kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'deki ilk galibiyetini elde etti.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:51
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