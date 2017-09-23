ÇAİÇARA VE EMRE KAPIŞTI!
Başakşehir'de, Gençlerbirliği maçında 90+4'de Emre Belözoğlu ile Caiçara arasında çok ciddi tartışma yaşandı.
Süper Lig'in 6. haftasında şampiyonluk adaylarından biri olan Başakşehir deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Mücadelenin 90+1. dakikasında Başakşehir kalesinde şok bir gol gördü ve mücadeleyi 1-0'lık skorla kaybetti.
Bu golün ardından İstanbul ekibinde sinirler gerildi ve 90+4'de Emre Belözoğlu ile Caiçara arasında çok ciddi tartışma yaşandı.
Tartışmanın ardından 2 futbolcu da oyuna devam etti.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:57
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
NEW_FENERBAHCE IYI YAPMIŞSIN AYKUT HOCA YOKSA BU ADAMIN GIDECEGI YOK...!!
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
FB Volkan takımdan hemen gönderilmeli, bu tavırları takıma zarar verir,söyledikleri ile yaptıkları bir değil
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
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