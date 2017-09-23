ÇAİÇARA VE EMRE KAPIŞTI!

Süper Lig'in 6. haftasında şampiyonluk adaylarından biri olan Başakşehir deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Mücadelenin 90+1. dakikasında Başakşehir kalesinde şok bir gol gördü ve mücadeleyi 1-0'lık skorla kaybetti.

Bu golün ardından İstanbul ekibinde sinirler gerildi ve 90+4'de Emre Belözoğlu ile Caiçara arasında çok ciddi tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından 2 futbolcu da oyuna devam etti.