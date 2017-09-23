 ÇAİÇARA VE EMRE KAPIŞTI! – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    ÇAİÇARA VE EMRE KAPIŞTI!

    ÇAİÇARA VE EMRE KAPIŞTI!

    Başakşehir'de, Gençlerbirliği maçında 90+4'de Emre Belözoğlu ile Caiçara arasında çok ciddi tartışma yaşandı.

    Süper Lig'in 6. haftasında şampiyonluk adaylarından biri olan Başakşehir deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Mücadelenin 90+1. dakikasında Başakşehir kalesinde şok bir gol gördü ve mücadeleyi 1-0'lık skorla kaybetti.

    Bu golün ardından İstanbul ekibinde sinirler gerildi ve 90+4'de Emre Belözoğlu ile Caiçara arasında çok ciddi tartışma yaşandı.

    Tartışmanın ardından 2 futbolcu da oyuna devam etti.

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:57
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