Bir daha maça kim gelir?

Medipol Başakşehir- Trabzonspor maçında iki minik bordo-mavili taraftarın 'formalarının zorla çıkartılması' ayıbı tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Olayın mağduru Baba Hayrettin Gündoğdu yaşananları anlattı. Oğlu Rafet Eren Gündoğdu ve yeğeni Yusuf Kotan ile maça gittiklerini belirten Gündoğdu, "Maçı izlemek için stattaki yerimize oturduk. Oğlumun ve yeğenimin üzerinde Trabzonspor forması vardı. Bir güvenlik görevlisi yanımıza gelerek, 'Emir geldi, formayı çıkartmanız gerekiyor, yoksa polis çağıracağım' dedi. Çocuklar çok etkilendi. Arkama saklanmaya çalıştılar. Formaları çıkartmak zorunda kaldım" dedi.

'ARTIK GİTMEM'

Gündoğdu, güvenlikçinin tavrına Başakşehirli taraftarların da tepki gösterdiğini belirterek, "Onlar daha çocuk, bırakın formayla otursunlar, dediler. Yine de formayı çıkartmak zorunda kaldık. Çocuklar olmazsa ileride maçlara kim gelir? Bundan sonra Başakşehir'in maçlarına gitmeyeceğim" diye konuştu.

SARAL: KARA BİR LEKE

YÖNETİCİ Gökhan Saral, "Başakşehir maçında yaşanan sadece özel güvenliğin işi değil. Yöneticilerimiz de birçok kez güvenlik ile karşı karşıya getirildi. Başakşehir'in mazisine bu olay kara bir leke olarak geçti" dedi.



GÖNLÜNDEKİNİ GİYSİN'

GÖKHAN Saral, "Umut ediyoruz ki bundan sonra özellikle çocuklarımız, hangi takımın taraftarı olursa olsun, üzerlerinde sevdikleri, gönül verdikleri takımın formasıyla maçları izleyebilir" ifadesini kullandı.