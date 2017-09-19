Bir daha maça kim gelir?
Başakşehir maçında formaları zorla çıkartılan miniklerin velisi Hayrettin Gündoğdu, “İkisi de çok korktu. Çocuklar olmazsa ileride maçlara kim gelecek?” dedi
Medipol Başakşehir- Trabzonspor maçında iki minik bordo-mavili taraftarın 'formalarının zorla çıkartılması' ayıbı tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Olayın mağduru Baba Hayrettin Gündoğdu yaşananları anlattı. Oğlu Rafet Eren Gündoğdu ve yeğeni Yusuf Kotan ile maça gittiklerini belirten Gündoğdu, "Maçı izlemek için stattaki yerimize oturduk. Oğlumun ve yeğenimin üzerinde Trabzonspor forması vardı. Bir güvenlik görevlisi yanımıza gelerek, 'Emir geldi, formayı çıkartmanız gerekiyor, yoksa polis çağıracağım' dedi. Çocuklar çok etkilendi. Arkama saklanmaya çalıştılar. Formaları çıkartmak zorunda kaldım" dedi.
'ARTIK GİTMEM'
Gündoğdu, güvenlikçinin tavrına Başakşehirli taraftarların da tepki gösterdiğini belirterek, "Onlar daha çocuk, bırakın formayla otursunlar, dediler. Yine de formayı çıkartmak zorunda kaldık. Çocuklar olmazsa ileride maçlara kim gelir? Bundan sonra Başakşehir'in maçlarına gitmeyeceğim" diye konuştu.
SARAL: KARA BİR LEKE
YÖNETİCİ Gökhan Saral, "Başakşehir maçında yaşanan sadece özel güvenliğin işi değil. Yöneticilerimiz de birçok kez güvenlik ile karşı karşıya getirildi. Başakşehir'in mazisine bu olay kara bir leke olarak geçti" dedi.
GÖNLÜNDEKİNİ GİYSİN'
GÖKHAN Saral, "Umut ediyoruz ki bundan sonra özellikle çocuklarımız, hangi takımın taraftarı olursa olsun, üzerlerinde sevdikleri, gönül verdikleri takımın formasıyla maçları izleyebilir" ifadesini kullandı.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 23:26
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Beşiktaş rakip tanımıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal bence cenk'i fenerbahçe maçı için dinlendirmeliydi. yada büyük ihtimal fb maçına negredo ile çıkıp leibzig için cenki dinlendiricek galiba
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Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var
Toplam 21
Yorum
Mehmet Ali Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var bunlar bi hocayı görmüşlr. bi de hakemleri gören yok. TSnin her FB maçına Ali palabıyık neden başka hakem mi yok? Ali hakemliği öğrendi FB BJK artık onunla maç kaybetmiyor TS ye endişe FBye güven veriyor. her başakşehir maçına halis başka hakem mi yok hani Unur topu aya göndermişti de hakem yaptıklarının utancından ONURa kart gösterememişti ya o maçı da halis yönetmişti siz adı halis diye iyiniyetli sanıyorsunuz. AMA İŞ BAŞKA
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Toplam 11
Yorum
eraycan derbisi mi klamış artık bjk bjk gibi oynasın baklaım fb yenebilir mi kendine denk ve üstün takımlara rahat yenilir fb
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