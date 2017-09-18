 Başakşehir’de şok sakatlık – Fotomaç – 18 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’de şok sakatlık

    Başakşehir’de şok sakatlık
    EV sahibi ekipte maçı bitiremedi. 25. dakikada Okay Yokuşlu ile çarpışan 'in yıldız golcüsü Adebayor, oyun alanını sedye ile terk etti. Togolu yıldız, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından 28. dakikada tekrar oyun alanına döndü; ancak 31. dakikada tekrar kendini yere bıraktı. Tecrübeli forvetin durumu çekilecek MR sonrası belli olacak.
    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başakşehir’de şok sakatlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.