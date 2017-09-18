Başakşehir’de şok sakatlık
EV sahibi ekipte Adebayor maçı bitiremedi. 25. dakikada Okay Yokuşlu ile çarpışan Başakşehir'in yıldız golcüsü Adebayor, oyun alanını sedye ile terk etti. Togolu yıldız, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından 28. dakikada tekrar oyun alanına döndü; ancak 31. dakikada tekrar kendini yere bıraktı. Tecrübeli forvetin durumu çekilecek MR sonrası belli olacak.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:38
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