Avcı’dan rotasyon

Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi'ndeki Ludogorets maçında forma giyemeyen Mahmut Tekdemir'i ilk 11'de sahaya sürdü. Avcı, ideal 11'inin önemli isimlerinden Elia ve Mossoro'nun yerine dün Kerim Frei ve İrfan Can Kahveci'ye şans verdi. Frei, Fenerbahçe maçında gol atmıştı.