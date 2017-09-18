Avcı'dan beraberlik yorumu
BAŞAKŞEHİR'in hocası Abdullah Avcı, zor bir maçtan alınan 1 puanın kayıp olmadığını söyledi. "Hafta içinde Avrupa'da oynadık sonrasında Trabzonzspor gibi bir takıma karşı 2 kez geriye düşüp beraberliği sağlamak kolay iş değildi" diyen tecrübeli teknik adam, "Bu açıdan bakınca 1 puan iyi sayılabilir. Zaman zaman bu tür kayıplar da normal" ifadelerini kullandı.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:36
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