Avcı kaybetmiyor
Fenerbahçe maçından sonra Trabzonspor'dan da bir puan alan Abdullah Avcı, son 3 sezonda dört büyüklere karşı çıktığı 21 maçta sadece 4 yenilgi aldı. Avcı'nın ekibi Başakşehir, bu maçlarda 9 galibiyet, 8 beraberlik alırken, Trabzonspor'a karşı oynadığı 5 maçta da yenilmedi ve 2 galibiyet, 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:03
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