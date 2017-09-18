 Avcı kaybetmiyor – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Avcı kaybetmiyor

    Avcı kaybetmiyor
    Fenerbahçe maçından sonra Trabzonspor'dan da bir puan alan Abdullah Avcı, son 3 sezonda dört büyüklere karşı çıktığı 21 maçta sadece 4 yenilgi aldı. Avcı'nın ekibi , bu maçlarda 9 galibiyet, 8 beraberlik alırken, Trabzonspor'a karşı oynadığı 5 maçta da yenilmedi ve 2 galibiyet, 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.
    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:03
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