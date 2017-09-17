Başakşehir'de şok
Medipol Başakşehir'de Emanuel Adebayor şoku yaşanıyor. Başakşehir'in Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadığı maçta Okay Yokuşlu ile çarpışan Adebayor sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan haftanın maçında Adebayor şoku yaşandı.
Bir pozisyonda Trabzonspor'da stoperde görev alan Okay Yokuşlu ile çarpışan Adebayor yerde kaldı. Kenarda tedavi gören ve bir süre sonra oyuna yeniden dahil olan Togolu golcü, 30. dakikada orta sahada oyun sürerken kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen ve Adebayor, yerini Mevlüt Erdinç'e bıraktı.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:27
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Gomis'in görünmeyen yüzü
Toplam 3
Yorum
CELAL SIMDI BU TURK DEGIL DIYE OYNAMASIN MI NASIL BIR ZIHNIYETTIR BU KISITLAMA SEVDASI ZEKI CEVIK AHLAKLI TUM SPORCULARIMIZA EN IYI ORNEK BU ADA
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Serkan Çınar’la kaybetmiyorlar
Toplam 3
Yorum
Nirvana Beşiktaş rakiplerinden çok üstün olduğu için kazanıyor . Bütün hakemler Fb veya Gs taraftarları . Türkiyede Beşiktaş sempatizanı isen hakem
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Yeni başlangıç
Toplam 9
Yorum
Enda Son iki sezondur ilk kez 4 gol attık heralde :) Geri dönme yok insanları heyecanlandırmayın, ilk 5 mücadelesi veririz 5. ya da 6. bitiririz
Başakşehir'de şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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