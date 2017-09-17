Başakşehir'de şok

Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan haftanın maçında Adebayor şoku yaşandı.



Bir pozisyonda Trabzonspor'da stoperde görev alan Okay Yokuşlu ile çarpışan Adebayor yerde kaldı. Kenarda tedavi gören ve bir süre sonra oyuna yeniden dahil olan Togolu golcü, 30. dakikada orta sahada oyun sürerken kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen ve Adebayor, yerini Mevlüt Erdinç'e bıraktı.