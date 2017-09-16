Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.
Süper Lig'de son 2 maçını kazanan 9 puanlı turuncu-lacivertliler, Trabzonspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça yükseltmeyi hedefliyor.
Medipol Başakşehir'de, Trabzonspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekibin Slovenya kampında sol ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Aurelien Chedjou ile sakatlığı süren Egemen Korkmaz bu maçta forma giyemeyecek.
MAHMUT TEKDEMİR TAKIMA DÖNÜYOR
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde Ludogorets ile oynanan maçta forma giyemeyen Mahmut Tekdemir'in, Trabzonspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile oynanan lig maçında sakatlanan Mahmut'un, sağ el bileğinde ayrışmamış kırık tespit edilmişti.
MUHTEMEL 11
Turuncu-lacivertli ekibin, Trabzonspor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:
Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:48
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Mesut Fener'e geliyor
Toplam 68
Yorum
bjk 1903 ondan şöle söllim türk futbolunda asıl reting fb dir kabul etmek lazım ama dogru trasferler yapılır futbol takımı iyi oynarsa
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Mesut Fener'e geliyor
Toplam 68
Yorum
bjk 1903 beşiktaş son 2 sene şampion oldugunda kombine ve dijitürk alımına bakın bide fb zico dönemine arada uçurum var fb lehine
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Mesut Fener'e geliyor
Toplam 68
Yorum
bjk 1903 fb taraftarı zico döneminde aldıgı dijitürk kombine şu son 2 yıl bjk şampion oldugunda zico dönemindeki kombinenin yarısı bile degil
Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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