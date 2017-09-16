Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

Süper Lig'de son 2 maçını kazanan 9 puanlı turuncu-lacivertliler, Trabzonspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça yükseltmeyi hedefliyor.

Medipol Başakşehir'de, Trabzonspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekibin Slovenya kampında sol ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Aurelien Chedjou ile sakatlığı süren Egemen Korkmaz bu maçta forma giyemeyecek.



MAHMUT TEKDEMİR TAKIMA DÖNÜYOR

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde Ludogorets ile oynanan maçta forma giyemeyen Mahmut Tekdemir'in, Trabzonspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile oynanan lig maçında sakatlanan Mahmut'un, sağ el bileğinde ayrışmamış kırık tespit edilmişti.



MUHTEMEL 11

Turuncu-lacivertli ekibin, Trabzonspor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor.