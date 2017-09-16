37’lik Emre'den büyük başarı
M.Başakşehir'in 37 yaşındaki tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu, performansıyla Avrupa Ligi'nin en iyi ikinci ismi oldu. Ludogorets maçında 90 dakika oynayan milli maestro, 100 başarılı pasın üzerine çıkma başarısı gösterdi. İlk maçlar sonrası R.Sociedad'dan Asier Illarramendi 110, Emre Belözoğlu ise 104 başarılı pas yaptı.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:12
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
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