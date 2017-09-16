 37’lik Emre'den büyük başarı – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    37’lik Emre'den büyük başarı

    37’lik Emre'den büyük başarı

    M.Başakşehir'in 37 yaşındaki tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu, performansıyla Avrupa Ligi'nin en iyi ikinci ismi oldu. Ludogorets maçında 90 dakika oynayan milli maestro, 100 başarılı pasın üzerine çıkma başarısı gösterdi. İlk maçlar sonrası R.Sociedad'dan Asier Illarramendi 110, Emre Belözoğlu ise 104 başarılı pas yaptı.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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