Medipol Başakşehir'in rakibi Ludogorets
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında yarın Bulgaristan ekibi Ludogorets ile karşılaşacak.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Stefan Johannesson yönetecek. Maç, TRT 1'den naklen yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk kez mücadele edecek turuncu-lacivertli ekip, bu karşılaşmayı kazanarak grup maçlarına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Mossoro yetişiyor
Medipol Başakşehir'de hafif sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçın kadrosuna alınmayan Brezilyalı futbolcu Mossoro, Ludogorets mücadelesinde forma giyebilecek.
Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan ve sağ el bileğinde ayrışmamış kırık tespit edildiği açıklanan Mahmut Tekdemir'in ise kadroda olması beklenmiyor.
Medipol Başakşehir'in muhtemel 11'i şöyle:
Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor.
Kaynak: AA
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:17
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F.Bahçe'de büyük korku
Toplam 28
Yorum
Taraftar Öldürün hadi gömün hepsini. Bu kadarda olmaz arkadaş. negredo ile ilgili de bi analiz yapın o halde !!!
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 32
Yorum
KrAlex Başında teknik adam olarak gerekirse verecektiniz 10milyon avro adam gibi bir teknik adam getirip takımı yapılandıracaktınız. Boşa 10 transf
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 32
Yorum
Taraftar Disiplinli hoca ve disiplinli oyuncularla bu iş yürür. anlaşılan o ki Aykut hocanın da Tudor gibi geniş bi operasyon yapması lazım.
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