 Başakşehir, Ludogorets maçına hazır – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Başakşehir, Ludogorets maçına hazır

    Başakşehir, Ludogorets maçına hazır

    Medipol Başakşehir, yarın TSİ 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Ludogorets ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi C Grubu mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı.

    Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Başakşehirli oyuncular, basına kapalı olan bölümde ise taktik çalışması yaptı.

    İstanbul ekibinde sakatlığı bulunan Aurelien idmanda yer almadı. Bir başka sakatlık yaşayan isim takımdan ayrı çalışırken, hafif sakatlığı bulunan Marcio Mossoro takımla çalıştı.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:15
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