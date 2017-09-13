Başakşehir, Ludogorets maçına hazır
Medipol Başakşehir, yarın TSİ 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Ludogorets ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi C Grubu mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Başakşehirli oyuncular, basına kapalı olan bölümde ise taktik çalışması yaptı.
İstanbul ekibinde sakatlığı bulunan Aurelien Chedjou idmanda yer almadı. Bir başka sakatlık yaşayan isim Mahmut Tekdemir takımdan ayrı çalışırken, hafif sakatlığı bulunan Marcio Mossoro takımla çalıştı.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:15
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Şenol Güneş'in jokeri kadrodan çıkarıldı
Toplam 1
Yorum
bjk ne oluyor böyle oldu olacak maçı verdik diyede açıklama yapın olsun bitsin
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Fenerbahçe'den Kocaman açıklaması!
Toplam 17
Yorum
Salih Dikkat etsin aziz başkan ali koç gelirse aykut kocamanı korumayı görür :D o zaman cehennem donana kadar ali koç olursa nolacak.
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 117
Yorum
deneme deneme boş trübünlere oynanır bu sezon..taraftar kredi verdi...erken tüketti.
Başakşehir, Ludogorets maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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