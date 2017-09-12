 Mahmut’un el bileğinde kırık – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Mahmut’un el bileğinde kırık

    Mahmut’un el bileğinde kırık
    M., başarılı orta sahası 'in sağ el bileğinde kırık tespit edildiğini duyurdu. F.Bahçe maçında yaşanan bir ikili mücadele sonrası elinin üzerine düştüğü belirtilen Mahmut'un sağ el bileğinde ayrışmamış kırık olduğu ve özel yapılan atel ile bugünden itibaren takım antrenmanlarına katılacağı bildirildi.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:05
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