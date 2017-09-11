Mahmut Tekdemir'de kırık tespit edildi
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile oynanan maçta elinden sakatlanan Mahmut Tekdemir'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Tekdemir'in sağ el bileğinde kırık tespit edildiği ve futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.
Medipol Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle;
"Takımımızın geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçe ile oynadığı lig maçında, oyuncumuz Mahmut Tekdemir yaşanılan bir ikili mücadele sonucu elinin üzerine düşerek, maça bandaj ile devam etmiştir. Maçın hemen ardından yapılan tetkiklerde, Mahmut Tekdemir'in sağ el bileğinde ayrışmamış kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz, kendisine özel yapılan atel ile yarından itibaren takım antrenmanlarına katılabilecektir."
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:41
-
Elazığspor rakipsiz!
Toplam 1
Yorum
orhan /elazığ gakkoma nazar degmesin ver elini süper lig takımda uyum süper doğunun incisi gönüllerin birincisi ELAZIGSPORUMUZA başarılar diliyorum.
-
Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 2
Yorum
Ş.Atalay Şu an kötüler arasında iyi gibi gözüken Valbenu, aslında FB için bir el freni gibi. Volkan'ın başka versiyonu. Stoch bundan daha skorerdi.
-
Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 2
Yorum
yavuz _ fb Bu adam mücadele ediyor iyi hoş ama yediğimiz gollerin yarısını bu adamın hucumda kaptırdığı toplardan yiyoruz bunuda görmesi lazım.
Mahmut Tekdemir'de kırık tespit edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.