 Mahmut Tekdemir'de kırık tespit edildi – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    'de kırık tespit edildi

    Mahmut Tekdemir'de kırık tespit edildi

    Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile oynanan maçta elinden sakatlanan 'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Tekdemir'in sağ el bileğinde kırık tespit edildiği ve futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

    Medipol Başakşehir'de 'in sağlık durumu belli oldu.

    Medipol Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle;
    "Takımımızın geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçe ile oynadığı lig maçında, oyuncumuz Mahmut Tekdemir yaşanılan bir ikili mücadele sonucu elinin üzerine düşerek, maça bandaj ile devam etmiştir. Maçın hemen ardından yapılan tetkiklerde, Mahmut Tekdemir'in sağ el bileğinde ayrışmamış kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz, kendisine özel yapılan atel ile yarından itibaren takım antrenmanlarına katılabilecektir."
    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:41
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