Teşekkürler Aykut hoca
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, F.Bahçe’nin hocası Aykut Kocaman’a teşekkür etti.
Avcı, "F.Bahçe'de geçen sezonla bu sezon arasında değişen birçok şey var. Üçlü bir orta sahayla oynadılar, Aykut hocaya teşekkür ediyorum çünkü bu, bize ne kadar değer verdiklerini gösteriyor. Bizim takımı herhalde şu etkiledi, 1-0 önde başlamak, oyunu rahat oynamak... 2-0 oldu hâlâ bu şekilde devam ediyor. Rakibe alan veriyoruz, yavaş kalıyoruz" dedi.
AYDINUS'A TEPKİ
Fırat Aydınus'un kararlarını eleştiren Avcı, "İkinci gole baktım, golmüş. Biz oyunu arkadan kalecinin ayağından kurmaya çalışıyoruz. Seyirci zaman çalışıyormuşuz gibi ıslık çalıyor, hakem de bize 40. dakikada sarı kart çıkartıyor. Hakemler takımların oyununu incelemeli" diye konuştu.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:05
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
altan Aziz takımı batırdı.Para yok.İyi transfer yapamıyorlar.Gelenlerde sıradan futbolcular.Bunlarıda satamazlar bedavaya giderler.daha çok dibe.
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Kadıköy'de inanılmaz son: 2-3
Toplam 22
Yorum
nejat olgun niye inanılmaz olsun ki.Onların başında gerçek bir teknik direktör,bizde ise bostan korkuluğu var.
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
ADALET 09 A. YILDIRIM FB Yİ BİRAZ OLSUN SEVİYORSAN ALLAH AŞKINA TARAFTAR AŞKINA BİR DAHAKİ DÖNEM BAŞKANLIĞA ADAY OLMA BİRDE ÖYLE DENE
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