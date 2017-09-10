 Teşekkürler Aykut hoca – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Teşekkürler Aykut hoca

    Teşekkürler Aykut hoca

    Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, F.Bahçe’nin hocası Aykut Kocaman’a teşekkür etti.

    Avcı, "F.Bahçe'de geçen sezonla bu sezon arasında değişen birçok şey var. Üçlü bir orta sahayla oynadılar, Aykut hocaya teşekkür ediyorum çünkü bu, bize ne kadar değer verdiklerini gösteriyor. Bizim takımı herhalde şu etkiledi, 1-0 önde başlamak, oyunu rahat oynamak... 2-0 oldu hâlâ bu şekilde devam ediyor. Rakibe alan veriyoruz, yavaş kalıyoruz" dedi.

    AYDINUS'A TEPKİ
    Fırat Aydınus'un kararlarını eleştiren Avcı, "İkinci gole baktım, golmüş. Biz oyunu arkadan kalecinin ayağından kurmaya çalışıyoruz. Seyirci zaman çalışıyormuşuz gibi ıslık çalıyor, hakem de bize 40. dakikada sarı kart çıkartıyor. Hakemler takımların oyununu incelemeli" diye konuştu.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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