Lucescu neden Trabzon'a gitmedi?

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamalarından önemli satır başları:

"SOSA, TÜRKİYE'NİN 1 NUMARASI"

"Beşiktaş Sosa'yı almamakla büyük hata yapmış. Türkiye'deki 1 numaralı orta sahası. Trabzonspor şu anda bir çizgide ya doğru gidecek ya da olmayacak. Trabzonspor'da şampiyon olacağım mantığı oyuncuyu kasar. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman da 'Şampiyon olacağız' diyor. Olmuyor böyle...

"TRABZON'DA 7 TANE YERLİ OYNADI"

?Lucescu'nun acilen hakem yardımı alması lazım. Abdullah Avcı kuralları öğreniyor. Aptal aptal yöneticiler konuşuyor. Ulan aptallar bilen birinden öğrenin be! Eyyamcının kralı Özgür Yankaya! Lucescu neden Trabzonspor-Gençlerbirliği maçına gitmedin? Trabzon'a gitsene, 7 tane yerli oyuncu oynadı. Gitsene Trabzon'a, Arda'nın ayağına gidiyorsun İspanya'ya!"