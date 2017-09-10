 Lucescu neden Trabzon'a gitmedi? – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Lucescu neden Trabzon'a gitmedi?

    Lucescu neden Trabzon'a gitmedi?

    , A Spor'da katıldığı programda Trabzonspor-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi.

    İşte 'nun açıklamalarından önemli satır başları:

    "SOSA, TÜRKİYE'NİN 1 NUMARASI"
    "Beşiktaş Sosa'yı almamakla büyük hata yapmış. Türkiye'deki 1 numaralı orta sahası. Trabzonspor şu anda bir çizgide ya doğru gidecek ya da olmayacak. Trabzonspor'da şampiyon olacağım mantığı oyuncuyu kasar. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman da 'Şampiyon olacağız' diyor. Olmuyor böyle...

    "TRABZON'DA 7 TANE YERLİ OYNADI"
    ?Lucescu'nun acilen hakem yardımı alması lazım. Abdullah Avcı kuralları öğreniyor. Aptal aptal yöneticiler konuşuyor. Ulan aptallar bilen birinden öğrenin be! Eyyamcının kralı Özgür Yankaya! Lucescu neden Trabzonspor-Gençlerbirliği maçına gitmedin? Trabzon'a gitsene, 7 tane yerli oyuncu oynadı. Gitsene Trabzon'a, Arda'nın ayağına gidiyorsun İspanya'ya!"

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:27
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