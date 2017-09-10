Lucescu neden Trabzon'a gitmedi?
Erman Toroğlu, A Spor'da katıldığı programda Trabzonspor-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi.
İşte Erman Toroğlu'nun açıklamalarından önemli satır başları:
"SOSA, TÜRKİYE'NİN 1 NUMARASI"
"Beşiktaş Sosa'yı almamakla büyük hata yapmış. Türkiye'deki 1 numaralı orta sahası. Trabzonspor şu anda bir çizgide ya doğru gidecek ya da olmayacak. Trabzonspor'da şampiyon olacağım mantığı oyuncuyu kasar. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman da 'Şampiyon olacağız' diyor. Olmuyor böyle...
"TRABZON'DA 7 TANE YERLİ OYNADI"
?Lucescu'nun acilen hakem yardımı alması lazım. Abdullah Avcı kuralları öğreniyor. Aptal aptal yöneticiler konuşuyor. Ulan aptallar bilen birinden öğrenin be! Eyyamcının kralı Özgür Yankaya! Lucescu neden Trabzonspor-Gençlerbirliği maçına gitmedin? Trabzon'a gitsene, 7 tane yerli oyuncu oynadı. Gitsene Trabzon'a, Arda'nın ayağına gidiyorsun İspanya'ya!"
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:27
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Tarihe geçecek sezon
Toplam 64
Yorum
1907 KINA YAK İŞTE AYKUT.BU HALDE OLMAMIZIN SEBEBİ AZİZ VE SENSİN ALEXİ KISKANDINIZ YOLLADINIZ.FENERBHÇEYİ BU HALE GETİRDİNİZ.FENRBHÇE DÜŞMANLARI
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Antalyaspor-G.Saray I 20.00
Toplam 4
Yorum
AĞLAKLAR Nasıl hakem güzelmi? Şeker gibi değilmi.
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Antalyaspor-G.Saray I 20.00
Toplam 4
Yorum
HAKEM Kırmızı kartın nerede. Galatasaray'a 2 net kırmızı vermedi.
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