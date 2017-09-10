‘Her takımı yeneriz’

Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği Emre Belözoğlu Türkiye'de her takımı yenebileceklerini söyledi. Emre, "Zor bir maçtı, kendi oyunumuzun altında oynamamıza rağmen kazanmayı başardık. Gol atmamız gerektiğinde gol atıyoruz. Ancak oyunu fazla korumayı direttik. Topa hakim olduğumuzda, Türkiye'de herkesi yenebilecek bir takımız. Arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.