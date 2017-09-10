‘Her takımı yeneriz’
Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği Emre Belözoğlu Türkiye'de her takımı yenebileceklerini söyledi. Emre, "Zor bir maçtı, kendi oyunumuzun altında oynamamıza rağmen kazanmayı başardık. Gol atmamız gerektiğinde gol atıyoruz. Ancak oyunu fazla korumayı direttik. Topa hakim olduğumuzda, Türkiye'de herkesi yenebilecek bir takımız. Arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:18
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Düello Başakşehir'in
Toplam 1
Yorum
Aheste aheste Allahın sopası yok derler birde fener ne zaman galatasarayla dalga geçse aynısı fazlasıyla başına geliyor volkan beraberliğe bile seviniyor
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Nerede kalmıştık!
Toplam 1
Yorum
yarın MAÇ BERABERE BİTİNCE NERDE KALDIĞINIZI GÖRÜRSÜNÜZ :)
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"Bana suyu atan..."
Toplam 6
Yorum
42ali harbi niye attılar fenerden kovularak gönderildiğinden dönmediği içinmi
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