 Hedefteki adam Volkan – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Hedefteki adam Volkan

    Hedefteki adam Volkan

    Kadıköy'de dün akşam hedefteki isimlerden biri Başakşehir kalecisi 'dı.

    Maçın ilk dakikalarından itibaren topla her buluştuğunda ıslıklanan milli kaleci, ikinci yarının başlamasına saniyeler kala başına atılan bir maddeyle yerde kaldı. Fenerbahçe tribünlerinden atılan dolu su şişesi kafasında patlayan Volkan, yapılan müdahalenin ardından maça devam etti.

    'Ailemiz de maçı izliyor'
    Daha önce Fenerbahçe'de oynadığını hatırlatan maç sonrası yaşanan olaylara değindi. Volkan, "F.Bahçe'nin ekmeğini yedim. Bugünlere gelmemde katkısı çok büyük. Ancak yabancı maddeyi atan kişiye sesleniyorum. Bizim de ailemiz ve sevdiklerimizin maçı izediklerini unutmasınlar" dedi.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:07
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