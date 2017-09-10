Frei: İdmanlarda çalışıyordum
Karşılaşmanın 83. dakikasında Elia'ın yerine oyuna giren Kerim Frei sadece 9 kez topla buluşmasına rağmen 90+2'de attığı müthiş golle Başakşehir'e 3 puanı getiren isim oldu. Kerim golünü şöyle yorumladı: "Hocam, taze bir ayak olarak beni düşündü ve oyuna aldı. Maç içinde bu tarz boşlukların doğacağını düşünüyordum. İdmanlarda bu tarz vuruşlara çalışıyordum."
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:11
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
altan Aziz takımı batırdı.Para yok.İyi transfer yapamıyorlar.Gelenlerde sıradan futbolcular.Bunlarıda satamazlar bedavaya giderler.daha çok dibe.
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Kadıköy'de inanılmaz son: 2-3
Toplam 22
Yorum
nejat olgun niye inanılmaz olsun ki.Onların başında gerçek bir teknik direktör,bizde ise bostan korkuluğu var.
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
ADALET 09 A. YILDIRIM FB Yİ BİRAZ OLSUN SEVİYORSAN ALLAH AŞKINA TARAFTAR AŞKINA BİR DAHAKİ DÖNEM BAŞKANLIĞA ADAY OLMA BİRDE ÖYLE DENE
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