Frei: İdmanlarda çalışıyordum

Karşılaşmanın 83. dakikasında Elia'ın yerine oyuna giren Kerim Frei sadece 9 kez topla buluşmasına rağmen 90+2'de attığı müthiş golle Başakşehir'e 3 puanı getiren isim oldu. Kerim golünü şöyle yorumladı: "Hocam, taze bir ayak olarak beni düşündü ve oyuna aldı. Maç içinde bu tarz boşlukların doğacağını düşünüyordum. İdmanlarda bu tarz vuruşlara çalışıyordum."