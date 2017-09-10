 Frei: İdmanlarda çalışıyordum – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Frei: İdmanlarda çalışıyordum

    Frei: İdmanlarda çalışıyordum

    Karşılaşmanın 83. dakikasında Elia'ın yerine oyuna giren Kerim Frei sadece 9 kez topla buluşmasına rağmen 90+2'de attığı müthiş golle Başakşehir'e 3 puanı getiren isim oldu. Kerim golünü şöyle yorumladı: "Hocam, taze bir ayak olarak beni düşündü ve oyuna aldı. Maç içinde bu tarz boşlukların doğacağını düşünüyordum. İdmanlarda bu tarz vuruşlara çalışıyordum."

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:11
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