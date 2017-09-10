 Braga deplasmanda kaybetti – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Braga deplasmanda kaybetti

    Braga deplasmanda kaybetti

    Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Braga, ligde Vitoria Setubal'e 2-0 yenildi

    UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile C Grubu'nda yer alan Portekiz temsilcisi Braga, lig maçında konuk olduğu Vitoria Setubal'e 2-0 mağlup oldu.

    Setubal kentindeki Do Bomfim Stadı'nda oynanan mücadelede, ev sahibi ekip üst üste bulduğu gollerle Braga'yı 2-0 yendi. Vitoria Setubal'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Gonçalo Paciencia penaltıdan ve 26. dakikada Joao Amaral kaydetti.

    Ligde 5 maçta 3. mağlubiyetini yaşayan Braga 6 puanda kalırken, ilk galibiyetini alan Vitoria Setubal puanını 6'ya çıkardı.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:12
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