Braga deplasmanda kaybetti
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Braga, ligde Vitoria Setubal'e 2-0 yenildi
UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile C Grubu'nda yer alan Portekiz temsilcisi Braga, lig maçında konuk olduğu Vitoria Setubal'e 2-0 mağlup oldu.
Setubal kentindeki Do Bomfim Stadı'nda oynanan mücadelede, ev sahibi ekip üst üste bulduğu gollerle Braga'yı 2-0 yendi. Vitoria Setubal'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Gonçalo Paciencia penaltıdan ve 26. dakikada Joao Amaral kaydetti.
Ligde 5 maçta 3. mağlubiyetini yaşayan Braga 6 puanda kalırken, ilk galibiyetini alan Vitoria Setubal puanını 6'ya çıkardı.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:12
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G.Saray deplasmanda takıldı
Toplam 1
Yorum
**UEFAKUPALI KADIKOEYKUPAL**I bugün cok kötüydük isteksiz bir takim vardi sahad..
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Antalyaspor tribününde gerginlik!
Toplam 3
Yorum
DeLy antalya iflasa doğru kürek çekiyor az kaldı.
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12. adamdan Ozan’a tam destek
Toplam 2
Yorum
aslan ozana verilen paralar boşa gitti. pres yapamıyor pas yapamıyor. pası rakibe atiyor. boş fos
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