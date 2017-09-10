 Adebayor üç büyükleri boş geçmiyor – Fotomaç – 10 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    üç büyükleri boş geçmiyor

    Adebayor üç büyükleri boş geçmiyor

    Başakşehir’in yıldızı , Süper Lig’in devlerini boş geçmiyor. 3 büyüklere karşı 8. maçına çıkan Togolu golcü, dün akşam da Fenerbahçe ağlarını sarstı

    Kadıköy'de dün akşam Başakşehir'in ikinci golünü atan , Süper Lig'in devlerini boş geçmiyor. Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezleri arasına giren yıldız futbolcu, 3 büyüklere karşı çıktığı 8. maçında da gol sevinci yaşamayı başardı. Fenerbahçe ağlarına 4 maçta 2 gol bırakan Togolu golcü, Galatasaray'a 2 karşılaşmada 3, Beşiktaş'a ise 2 lig mücadelesinde 1 gol attı. Maçın ardından bir hayli mutlu olan Adebayor, "Önemli olan kazanmaktı. Rakibimizin de çıkışa ihtiyacı vardı ve kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını biliyorduk. Kolay olacak bir maçı son dakikada attığımız golle kazandık. Umarım seri galibiyetlere devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

    'En iyi oyunum değildi'
    Fenerbahçe karşısında bu sezon ligdeki ilk golüne imza atan Adebayor maçın adamı seçildi. Togolu golcü, "Kazanmak elbette önemliydi. Bugün golümü de attım ama en iyi oyunum değildi. Soldado'yu tanıyorum. İyi bir golcü zamanla çok gol atacaktır" şeklinde konuştu.
    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adebayor üç büyükleri boş geçmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.