Adebayor üç büyükleri boş geçmiyor
Başakşehir’in yıldızı Adebayor, Süper Lig’in devlerini boş geçmiyor. 3 büyüklere karşı 8. maçına çıkan Togolu golcü, dün akşam da Fenerbahçe ağlarını sarstı
'En iyi oyunum değildi'
Fenerbahçe karşısında bu sezon ligdeki ilk golüne imza atan Adebayor maçın adamı seçildi. Togolu golcü, "Kazanmak elbette önemliydi. Bugün golümü de attım ama en iyi oyunum değildi. Soldado'yu tanıyorum. İyi bir golcü zamanla çok gol atacaktır" şeklinde konuştu.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:14
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
altan Aziz takımı batırdı.Para yok.İyi transfer yapamıyorlar.Gelenlerde sıradan futbolcular.Bunlarıda satamazlar bedavaya giderler.daha çok dibe.
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Kadıköy'de inanılmaz son: 2-3
Toplam 22
Yorum
nejat olgun niye inanılmaz olsun ki.Onların başında gerçek bir teknik direktör,bizde ise bostan korkuluğu var.
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
ADALET 09 A. YILDIRIM FB Yİ BİRAZ OLSUN SEVİYORSAN ALLAH AŞKINA TARAFTAR AŞKINA BİR DAHAKİ DÖNEM BAŞKANLIĞA ADAY OLMA BİRDE ÖYLE DENE
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