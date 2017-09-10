Abdullah Avcı’dan tek değişiklik
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynadıkları Atiker Konyaspor maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Avcı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Brezilyalı futbolcu Mossoro'nun yerine İtalyan oyuncu Napoleoni'ye ilk 11'de şans verirken, Mossoro'yu ise Ludogorets maçını düşünerek riske etmedi.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:32
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Düello Başakşehir'in
Toplam 1
Yorum
Aheste aheste Allahın sopası yok derler birde fener ne zaman galatasarayla dalga geçse aynısı fazlasıyla başına geliyor volkan beraberliğe bile seviniyor
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Nerede kalmıştık!
Toplam 1
Yorum
yarın MAÇ BERABERE BİTİNCE NERDE KALDIĞINIZI GÖRÜRSÜNÜZ :)
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"Bana suyu atan..."
Toplam 6
Yorum
42ali harbi niye attılar fenerden kovularak gönderildiğinden dönmediği içinmi
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