 Abdullah Avcı’dan tek değişiklik – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Abdullah Avcı’dan tek değişiklik

    Abdullah Avcı’dan tek değişiklik

    Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynadıkları Atiker Konyaspor maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Avcı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Brezilyalı futbolcu Mossoro'nun yerine İtalyan oyuncu Napoleoni'ye ilk 11'de şans verirken, Mossoro'yu ise Ludogorets maçını düşünerek riske etmedi.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:32
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