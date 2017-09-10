 12. adamdan Ozan’a tam destek – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    12. adamdan Ozan’a tam destek

    12. adamdan Ozan’a tam destek
    Başakşehir maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolculara tribünlerden büyük ilgi vardı. Sarı-lacivertli taraftarların en çok tezahürat yaptığı isim ise Ozan Tufan'dı. 12. adam, geçtiğimiz haftalarda hedefteki oyuncu olan ve milli maçta da ıslıklanan genç futbolcuya destek verdi. Bu arada maça iyi başlayan Ozan, dün akşam takımının en iyilerindendi.
    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:09
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