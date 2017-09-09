Volkan Babacan'a yabancı madde

Medipol Başakşehir'in ve A Milli Takım'ın kalesini koruyan Volkan Babacan'a Fenerbahçe tribünlerinden büyük tepki vardı. Karşılaşmanın başından itibaren ıslıklanan ve her iki yarının başında yabacı cisim atılan Volkan Babacan, ikinci yarının başlamasına saniyeler kala yerde kaldı. Fenerbahçe tribünlerinden atılan bir su şişesi tecrübeli kalecinin kafasına isabet etti. Saha içinde Volkan Babacan'ın tedavisi yapılırken karşılaşmanın ikinci yarısı da 2 dakika geç başladı.