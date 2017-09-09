Ufuk Ceylan ile yollar ayrıldı

Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde:

"2014 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Ufuk Ceylan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Ufuk'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."