"F.Bahçelilere teşekkür ediyorum"

Eski takımı Fenerbahçe karşısına çıkan Emre Belözoğlu maçın ardından yaptığı açıklamada taraftara teşekkür etti.



"Bu statta çok mutlu günlerimiz de, çok üzgün günlerimiz de oldu. Hep formamın hakkını vermeye çalıştım. Fenerbahçe taraftarının gösterdiği ilgi ve alakaya teşekkür ediyorum. Demek ki iyi şeyler bırakmışız arkamızda."

"Gol atmamız gerektiğinde gol atabiliyoruz. Ancak skor lehimizeyken fazla geri çekilebiliyoruz. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Biz topa hakim oynadığımızda, Türkiye'de her takımı yenebilecek güçte bir takımız."

"Bana sahip çıkan Başakşehir yönetimi ve camiasına buradan tekrar teşekkür ediyorum."