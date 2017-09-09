"F.Bahçelilere teşekkür ediyorum"
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu maç sonrası konuştu.
Eski takımı Fenerbahçe karşısına çıkan Emre Belözoğlu maçın ardından yaptığı açıklamada taraftara teşekkür etti.
"Bu statta çok mutlu günlerimiz de, çok üzgün günlerimiz de oldu. Hep formamın hakkını vermeye çalıştım. Fenerbahçe taraftarının gösterdiği ilgi ve alakaya teşekkür ediyorum. Demek ki iyi şeyler bırakmışız arkamızda."
"Gol atmamız gerektiğinde gol atabiliyoruz. Ancak skor lehimizeyken fazla geri çekilebiliyoruz. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Biz topa hakim oynadığımızda, Türkiye'de her takımı yenebilecek güçte bir takımız."
"Bana sahip çıkan Başakşehir yönetimi ve camiasına buradan tekrar teşekkür ediyorum."
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:57
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"Transferde Burak Yılmaz etkili oldu"
Toplam 8
Yorum
ERAY TS Adama sordular buraya gelmende takımdan etkili olan biri var mı diye. O da madem sordunuz cevap vereyim dedi.
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A.Avcı'dan Kocaman'a teşekkür
Toplam 2
Yorum
fenerbahçe Fenerbahçe şampiyon olamaz.
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A.Avcı'dan Kocaman'a teşekkür
Toplam 2
Yorum
FİNCANI TAŞTAN oyarlar aman oyarlarrrr..
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