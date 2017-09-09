 "Bana suyu atan..." – Fotomaç – 09 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    "Bana suyu atan..."

    "Bana suyu atan..."

    Medipol 'in 3-2 kazandığı maçının ardından Milli kaleci , kendisine tribünden su atan kişiye tepki gösterdi.

    Medipol 'in 3-2 kazandığı maçının ardından Milli kaleci , kendisine tribünden su atan kişiye tepki gösterdi.

    Burada hiç galip gelemiyorduk. Çok mutluyuz bunu başarmaya geldik. Hakemler hata yapıyor. Bugün benim başıma gelen olaylar. Ben Fenerbahçe'nin ekmeğini yemiş, kaleciliğe burada başladım. Oyunda hatalar oluyor. Ama bugün yapılanın hata olduğunu düşünmüyorum. Bana suyu atan arkadaşımız, bizim de sevdiklerimizin maçı izlediğini aklında tutarsa seviniriz"

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Bana suyu atan..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.