"Bana suyu atan..."
Medipol Başakşehir'in 3-2 kazandığı Fenerbahçe maçının ardından Milli kaleci Volkan Babacan, kendisine tribünden su atan kişiye tepki gösterdi.
Medipol Başakşehir'in 3-2 kazandığı Fenerbahçe maçının ardından Milli kaleci Volkan Babacan, kendisine tribünden su atan kişiye tepki gösterdi.
Burada hiç galip gelemiyorduk. Çok mutluyuz bunu başarmaya geldik. Hakemler hata yapıyor. Bugün benim başıma gelen olaylar. Ben Fenerbahçe'nin ekmeğini yemiş, kaleciliğe burada başladım. Oyunda hatalar oluyor. Ama bugün yapılanın hata olduğunu düşünmüyorum. Bana suyu atan arkadaşımız, bizim de sevdiklerimizin maçı izlediğini aklında tutarsa seviniriz"
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:12
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"Transferde Burak Yılmaz etkili oldu"
Toplam 8
Yorum
ERAY TS Adama sordular buraya gelmende takımdan etkili olan biri var mı diye. O da madem sordunuz cevap vereyim dedi.
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A.Avcı'dan Kocaman'a teşekkür
Toplam 2
Yorum
fenerbahçe Fenerbahçe şampiyon olamaz.
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A.Avcı'dan Kocaman'a teşekkür
Toplam 2
Yorum
FİNCANI TAŞTAN oyarlar aman oyarlarrrr..
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