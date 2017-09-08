Ufuk Ceylan ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekipleriden Medipol Başakşehir, tecrübeli filebekçisi Ufuk Ceylan ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde:
"2014 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Ufuk Ceylan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Ufuk'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:11
-
Galatasaray, bir transferi daha borsaya bildirdi
Toplam 5
Yorum
ERDEM DERWAL Kale, ceza sahası kalecinin üstün hak sağladığı bölgedir.Her taraftan ve kornerden gelen topları çıkıp alması iyi kaleci olma özelliğidir.
-
Eski Fenerli Trabzonspor'da!
Toplam 34
Yorum
hayde 61 hayde bakalım uşağum, göster kendini, bu sefer şans senden yana...
-
Eski Fenerli Trabzonspor'da!
Toplam 34
Yorum
Mehmet DİKBAŞ İZMİR Volkan ŞEN FB'de iken 2015 senesinde Benim Trabzon'da 2,5 senem boşa geçti yazık senelerime dedi sanki bedava oynuyor du? Yönetim Kanmış.
Ufuk Ceylan ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.