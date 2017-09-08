 Ufuk Ceylan ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    ile yollar ayrıldı

    Ufuk Ceylan ile yollar ayrıldı

    Spor Toto Süper Lig ekipleriden , tecrübeli filebekçisi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

    Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde:

    "2014 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen 'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

    Ufuk'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:11
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