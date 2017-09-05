Süpermen Caiçara

Dünkü idmana, milli takımlardaki Emre Belözoğlu, Volkan Babacan, Adebayor, Visca, Epureanu, Attamah ve da Costa katılmadı. Çift kale maçta ise beyaz takım, pembe takımı yendi. Beyaz takımını galibiyet pozunu, pembe takımdaki Caicara uçarak bozmak isteyince ortaya böyle eğlenceli görüntüler çıktı.