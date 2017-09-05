 Süpermen Caiçara – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Süpermen Caiçara

    Süpermen Caiçara

    Fener maçı hazırlıklarını sürdüren M.Başakşehir’de moraller yerinde

    Dünkü idmana, milli takımlardaki Emre Belözoğlu, Volkan Babacan, Adebayor, Visca, Epureanu, Attamah ve da Costa katılmadı. Çift kale maçta ise beyaz takım, pembe takımı yendi. Beyaz takımını galibiyet pozunu, pembe takımdaki Caicara uçarak bozmak isteyince ortaya böyle eğlenceli görüntüler çıktı.

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:45
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