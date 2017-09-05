Süpermen Caiçara
Fener maçı hazırlıklarını sürdüren M.Başakşehir’de moraller yerinde
Dünkü idmana, milli takımlardaki Emre Belözoğlu, Volkan Babacan, Adebayor, Visca, Epureanu, Attamah ve da Costa katılmadı. Çift kale maçta ise beyaz takım, pembe takımı yendi. Beyaz takımını galibiyet pozunu, pembe takımdaki Caicara uçarak bozmak isteyince ortaya böyle eğlenceli görüntüler çıktı.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 00:45
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
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