Aurelien Chedjou, Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı
Temmuz ayında sol ayak bileği kırılan Aurelien Chedjou, Başakşehir'in Avrupa Ligi grup müsabakalarında oynayamayacak.
Medipol Başakşehir, açıkladığı 23 kişilik UEFA kadrosunda Aurelien Chedjou'ya yer vermedi.
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Temmuz ayında sol ayak bileğini kıran Kamerunlu stoper'in sahalardan en az 3 ay süreyle uzak kalacağı açıklanmıştı.
Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra Başakşehir'e 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Chedjou, sakatlığı geçse dahi Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde oynayacağı grup maçlarında forma giyemeyecek.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 19:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
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