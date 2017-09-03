 Başakşehir çalışıyor! – Fotomaç – 03 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Başakşehir çalışıyor!

    Başakşehir çalışıyor!
    Sezonun 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Başakşehir, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. İstanbul ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde milli takımlarında bulunan futbolcularından yoksun çalışmalıran devam ediyor.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başakşehir çalışıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.