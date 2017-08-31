TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü kadrosunu güçlendirmek için tecrübeli bir isme yöneldi. Sarı-lacivertliler yıllardır Medipol Başakşehir formasıyla Spor Toto Süper Lig'de ter döken 33 yaşındaki yıldız isimle ilgileniyor. Başkent temsilcisi böylece hücumdaki sıkıntılarını da çözmeyi planlıyor. Tecrübeli futbolcu da kariyerine köklü Anadolu kulübünde devam etmeye sıcak bakıyor.