Ankaragücü Doka’yı kapıyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü kadrosunu güçlendirmek için tecrübeli bir isme yöneldi. Sarı-lacivertliler yıllardır Medipol Başakşehir formasıyla Spor Toto Süper Lig'de ter döken 33 yaşındaki yıldız isimle ilgileniyor. Başkent temsilcisi böylece hücumdaki sıkıntılarını da çözmeyi planlıyor. Tecrübeli futbolcu da kariyerine köklü Anadolu kulübünde devam etmeye sıcak bakıyor.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Ankaragücü Doka’yı kapıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.