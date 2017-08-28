 Evinde 1 numara – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Evinde 1 numara

    Evinde 1 numara

    Geçen sezon evinde kaybetmeyen turuncu-lacivertliler, Konya’yı da Visca ve Mahmut’la geçti. Yeşil-beyazlılar’da Skubic’in golü yetmedi, Ali Turan 90+1’de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

    Avrupalı M.'le, 'un kapışmasında gülen taraf İstanbul ekibi oldu. İlk yarıda Visca ve Elia'yla gole yaklaşan turuncu-lacivertliler, fileleri bulamadı. 2. yarıda ise müthiş bir futbol ziyafeti vardı. 50'de Ali Turan'ın ters vuruşu direğe çarpıp kornere gitti. 58'de Adebayor penaltı noktasında kafayla Visca'ya aşırdı. Boşnak yıldız da golü atmakta zorlanmadı: 1-0. Ali Çamdalı'nın 67'deki kafasına kaleci Volkan son anda dokunurken, top üst direkten döndü. Başakşehir 82'de Emre'nin frikiğinde Mahmut'un kafa golüyle 2-0'ı buldu. Konya 88'de Skubic'in ceza sahasına gönderdiği topu sektirip kendi kalesine atan kaleci Volkan'la farkı bire indirdi. Kalan sürede skor değişmedi ve Abdullah Avcı'nın öğrencileri Karabük yenilgisini Konya'yla telafi etti.

    AVCI: ÜSTÜN OLAN BİZDİK
    Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Avcı, "7-8 tane farklı opsiyon çalıştık. İlk gole kadar yüzde 73 ile topa sahip olduk. Oyun gücü, oyun üstünlüğü ve ligdeki varlığımızı tekrar hissettirebilmemiz adına önemli bir galibiyet oldu" dedi.

    'FORMATIN DIŞINA ÇIKTIK'
    Atiker Konyaspor'un hocası Mustafa Reşit Akçay, kendi oyunlarını maçta sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Akçay, "Müsabakanın başından itibaren kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalıştık. Özellikle ikinci bölgedeki top kayıplarımız bizi oyun formatımızın dışına itti" şeklinde konuştu.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Evinde 1 numara haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.