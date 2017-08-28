Evinde 1 numara
Geçen sezon evinde kaybetmeyen turuncu-lacivertliler, Konya’yı da Visca ve Mahmut’la geçti. Yeşil-beyazlılar’da Skubic’in golü yetmedi, Ali Turan 90+1’de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
AVCI: ÜSTÜN OLAN BİZDİK
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Avcı, "7-8 tane farklı opsiyon çalıştık. İlk gole kadar yüzde 73 ile topa sahip olduk. Oyun gücü, oyun üstünlüğü ve ligdeki varlığımızı tekrar hissettirebilmemiz adına önemli bir galibiyet oldu" dedi.
'FORMATIN DIŞINA ÇIKTIK'
Atiker Konyaspor'un hocası Mustafa Reşit Akçay, kendi oyunlarını maçta sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Akçay, "Müsabakanın başından itibaren kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalıştık. Özellikle ikinci bölgedeki top kayıplarımız bizi oyun formatımızın dışına itti" şeklinde konuştu.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:10
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Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 13
Yorum
Hagi Aynen katılıyorum.Ya kendini yere atıyor.Ya bencilce şut atıyor.Bu takımın oyuncusu değil kesinlikle
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Penaltı isyanı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bu pozisyon penaltıysa ve sarı kartı oldugu halde bide itirazdan neden ikinci sarı cıkmıyo
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''Üretken olamadık''
Toplam 22
Yorum
ERAY TS Uzun taç attırmayla, stoperleri sağa sola göndermeyle, sürekli kanatları kullanmaya çalışmayla teknik direktör olunmuyor Yanal bırak git art
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