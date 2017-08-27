 Emre Belözoğlu'ndan Milli Takım yorumu – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'ndan Milli Takım yorumu

    Emre Belözoğlu'ndan Milli Takım yorumu

    Başakşehir'in kaptanı 3 yıl aradan sonra Millli Takıma çağrılmasını değerlendirdi.

    Atiker Konyaspor galibiyeti sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan ; "Milli Takıma 19 yaşında ilk kez çağrıldığımda duygum neyse, bugün 35-36 yaşında da duygum o" şeklinde konuştu.

    Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

    "HER ZAMAN GURUR DUYDUM"
    "Gerçekten Milli formayı, dünyanın en şerefli bayrağını taşıyan milli formayı giymekten her zaman gurur duydum. Oynadığım sürece de en iyi hizmet verdiğimi düşünüyorum. Dünya Kupası için elimden geleni yapacağım. Lucescu ve ekibine beni seçtikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bu önemli 2 maçı da alırız."

    "Ukrayna ile aramızı açtırmamak adına önemli maçlar. 4 maçta 10 puan alırsak en kötü play-off olacaktır diye düşünüyorum. Tabi ki hedefimiz bütün maçları kazanıp lider olarak çıkmak. Genç ve tecrübeli oyunculardan kurulu iyi bir takım var. Güzel günler inşallah Milli Takımımız için gelecek."

    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emre Belözoğlu'ndan Milli Takım yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.