Emre Belözoğlu'ndan Milli Takım yorumu

Atiker Konyaspor galibiyeti sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu; "Milli Takıma 19 yaşında ilk kez çağrıldığımda duygum neyse, bugün 35-36 yaşında da duygum o" şeklinde konuştu.



Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"HER ZAMAN GURUR DUYDUM"

"Gerçekten Milli formayı, dünyanın en şerefli bayrağını taşıyan milli formayı giymekten her zaman gurur duydum. Oynadığım sürece de en iyi hizmet verdiğimi düşünüyorum. Dünya Kupası için elimden geleni yapacağım. Lucescu ve ekibine beni seçtikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bu önemli 2 maçı da alırız."



"Ukrayna ile aramızı açtırmamak adına önemli maçlar. 4 maçta 10 puan alırsak en kötü play-off olacaktır diye düşünüyorum. Tabi ki hedefimiz bütün maçları kazanıp lider olarak çıkmak. Genç ve tecrübeli oyunculardan kurulu iyi bir takım var. Güzel günler inşallah Milli Takımımız için gelecek."