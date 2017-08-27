Başakşehir ligde moral buldu

58. dakikada Visca ve 82. dakikada Mahmut Tekdemir'in kaydettiği gollerle Başakşehir mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı başardı. Konya'nın tek golü 88. dakikada Skubic'ten geldi. Ayrıca konuk ekipte Ali Turan 90. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.



Bu sonuçla puanını 6 yapan Avcı'nın öğrencileri 3. sıraya yerleşti. Konyaspor ise 3 puanla 11. sırada kaldı.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon bu stadda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

21. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında sol kanatta ilerleyen Ömer Ali Şahiner, pasını Milosevic'e verdi. Milosevic'in ceza sahası dışında, sol çaprazdan çektiği şutta top az farkla yandan dışarıya çıktı.

23. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Clichy'nin sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada kaleci Serkan Kırıntılı'nın yumrukladığı top kısa düştü. Ceza sahası içinde boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Visca'nın sert şutunda top savunmadan döndü.

25. dakikada Visca ile sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Atiker Konyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı top Elia'da kaldı. Elia'nın penaltı noktası civarında sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Serkan gole izin vermedi.

25. dakikadaki Medipol Başakşehir atağında Mahmut Tekdemir, pasını sol kanatta hareketlenen Adebayor'a verdi. Togolu oyuncu, bekletmeden pasını tekrar ceza sahası içine yönelen Mahmut'a çıkardı. Mahmut'un penaltı noktasına yakın bölgeden sol ayağıyla çektiği şutta meşin yuvarlak, direğinden dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.