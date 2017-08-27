Avcı'dan Milli Takım yorumu
Atiker Konyaspor’u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonunda maçı değerlendirdi. Avcı “Milli maç arası öncesinde gücümüzü göstermemiz gerekiyordu ve bunu da başardık” ifadelerini kullandı.
"Grupta önemli takımlar var"
Avrupa Ligi grubunu değerlendiren Abdullah Avcı, "Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'nde bizi ayakta tutan ligimizdir. İyi bir aileyiz. İyi ayaklarımız var. Sevilla maçı sonrasında hem fiziksel hem de zihinsel konuşmalar yaptık. Emre gibi Adebayor gibi önemli isimlerimiz var. Bu karşılaşmada Milli Takım öncesinde doğru oyuncularla cevap verdik. Avrupa Ligi'nde ilk kez grup oynayacağız. Gruba baktığımızda Braga 2 sene önce çeyrek final oynadı. Ludogorets, Şampiyonlar Ligi'nde grup oynamış bir takım. Hoffenheim da ciddi bir takım. 3. torbadan gelecek en önemli ekiplerden birisi" açıklamasında bulundu.
"Milli Takım kararlarına saygılıyım"
Mircea Lucescu'nun açıkladığı kadroyla ilgili olarak sorulan bir soruyu yanıtlayan Avcı, "Bir önceki koltukta oturan birisiydim Milli Takım'da. Tercih hakları onlarındır. Aynı süreci ben de yaşadım. Ben oradayken başkaları için de bana soruluyordu bu soru. Ben Milli Takım'da alınan kararlara saygılıyım" dedi.
Emre'yle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Avcı, "Emre, Türk futbolunda hep konuşuldu ve konuşulmaya devam edecek. 5 sene evvel Milli Takıma aldığımda 'Neden aldın' diye soruluyordu, şimdi 'Neden alınmıyor' diye soruluyor. Çok özel bir futbolcu. Çok yetenekli oyuncularla çalıştım ama en farklısı Emre" diyerek sözlerini tamamladı.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:41
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Aşıkların buluşması
Toplam 2
Yorum
o öle değil kıskanma canım çalış seninde olsun :)) yorumundan belli renkli olduğun :D
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''Büyük oyun var''
Toplam 21
Yorum
o öle değil o saydıkların Gsnin temelini oluşturuyo ve Fbnin de desteğini biz kimin ne olduğunu iyi biliyoz :)) sen köpürmene devam et :)))))))
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Emre Mor'dan flaş karar
Toplam 10
Yorum
SİYAH BEYAZ OLACAK DERKEN BİZ İSTEMEDİK İSTESEYDİK ALIRDIK ZATEN. BEŞİKTAŞ İSTEMEDİ. RENKLİLERİ DE BEĞENMEDİ. NOKTA!
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