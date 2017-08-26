 Tam dişine göre – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Tam dişine göre

    Tam dişine göre

    Sevilla’yı elinden kaçıran , Avrupa Ligi’nde de iddialı. Turuncu-lacivertliler, Braga, Hoffenheim ve Ludogorets’le kozlarını paylaşacak.

    Sevilla'yı elinden kaçırıp Devler Ligi'nden Avrupa Ligi'ne geçen Başakşehir, C Grubu'nda Portekiz'den Braga, Almanya'dan Hoffenheim ve Bulgaristan'dan Ludogorets'le kozlarını paylaşacak. Hoffenheim ve Ludogorets Şampiyonlar Ligi'nden elenip Avrupa Ligi'ne düştü. 6. Kez Türkiye'ye gelecek Portekiz ekibi, geçen sezon Konya'yla aynı grupta yer almış ve ilk maçta 1-1 berabere kalmış, Portekiz'de 3-1 yenmişti. Hoffenheim'da geçtiğimiz aylarda Milli Takımımız'dan vazgeçip Almanya'yı tercih eden Türk asıllı 10 numara Kerem Demirbay oynuyor.

    Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: İkisi Şampiyonlar Ligi play-off'larından geliyor. Avrupa'da oynama alışkanlıkları var. Rakiplerimizi canlı izleyerek hazırlanmaya çalışacağız. Gelişim gösteren bir ekibiz. İyi bir şekilde çalışacağız.

    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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