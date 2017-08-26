Tam dişine göre
Sevilla’yı elinden kaçıran Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi’nde de iddialı. Turuncu-lacivertliler, Braga, Hoffenheim ve Ludogorets’le kozlarını paylaşacak.
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: İkisi Şampiyonlar Ligi play-off'larından geliyor. Avrupa'da oynama alışkanlıkları var. Rakiplerimizi canlı izleyerek hazırlanmaya çalışacağız. Gelişim gösteren bir ekibiz. İyi bir şekilde çalışacağız.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:06
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
çiiğerci değil bu 11'le sadece pres ve bam güm cıkmakla bakalım kaç hafta gidiceksiniz :)) oyun sistemi zayıf ve yedek oyuncular olmasada olur tipi :))
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Hem Ciğerci hem golcü!
Toplam 5
Yorum
Yasama Arkadaşlar bu sene gol kralı kim olur? Gomis mi? Burak mı? Tolga Ciğerci mi?
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Trabzonspor'dan Milli Takım tepkisi
Toplam 21
Yorum
misafir gazeteci döven arda turan ve volkan babacanın milli takımda ne işi var..
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