Tam dişine göre

Sevilla'yı elinden kaçırıp Devler Ligi'nden Avrupa Ligi'ne geçen Başakşehir, C Grubu'nda Portekiz'den Braga, Almanya'dan Hoffenheim ve Bulgaristan'dan Ludogorets'le kozlarını paylaşacak. Hoffenheim ve Ludogorets Şampiyonlar Ligi'nden elenip Avrupa Ligi'ne düştü. 6. Kez Türkiye'ye gelecek Portekiz ekibi, geçen sezon Konya'yla aynı grupta yer almış ve ilk maçta 1-1 berabere kalmış, Portekiz'de 3-1 yenmişti. Hoffenheim'da geçtiğimiz aylarda Milli Takımımız'dan vazgeçip Almanya'yı tercih eden Türk asıllı 10 numara Kerem Demirbay oynuyor.İkisi Şampiyonlar Ligi play-off'larından geliyor. Avrupa'da oynama alışkanlıkları var. Rakiplerimizi canlı izleyerek hazırlanmaya çalışacağız. Gelişim gösteren bir ekibiz. İyi bir şekilde çalışacağız.