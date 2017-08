Başakşehir'in rakiplerini tanıyalım

Temsilcimiz C Grubu'nda Braga, Ludogorets ve Hoffenheim ile eşleşti.



TANIDIK RAKİP BRAGA

Portekiz Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 5'inci sırada bitiren Braga, Avrupa Ligi'ne 3'üncü ön eleme turundan katılmaya hak kazandı. 3'üncü ön eleme turunda İsveç'in AIK takımını eleyen Braga, Play off turunda ise İzlanda'nın Hafnarfjordu takımını geçerek gruplara katılmaya hak kazandı.

Portekiz temsilcisi daha önce Türk takımlarından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Sivasspor ile eşleşmişti.

Braga 2011-2012 yılından Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile 2'nci turda karşılaşmış, deplasmanda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanırken, İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Braga 1-0 kazanmasına rağmen turu geçen taraf Beşiktaş olmuştu.

Bir sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile gruplarda karşılaşan Braga, İstanbul'daki maçı 2-0 kazanırken, Portekiz'de oynanan karşılaşmadan Galatasaray 2-1 galip ayrılmıştı.



2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3'üncü turunda Fenerbahçe ile eşleşen Braga, Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybetmiş, Portekiz'de oynanan karşılaşmada hakem Ivan Bebek'in skandal kararlarıyla 8 kişi kalan Fenerbahçe'yi 4-1 yenerek turu atlayan taraf olmuştu.

2008 yılında İntertoto Kupası'nda Sivasspor ile eşleyen Braga 2-0 ve 3-0'lık skorlarla Sivasspor'u iki maçta da yenmeyi başarmıştı.

Portekiz ekibini, yine Portekizli Abel Ferreira çalıştırıyor. Braga maçlarını 30 Bin 286 kişilik Municipal de Braga Stadyumu'nda oynuyor.



BULGARİSTAN ŞAMPİYONU LUDOGORETS

Bulgaristan 1'inci Lig'ini geçen sene şampiyon olarak tamamlayan Ludogorets Şampiyolar Ligi 2'nci ön eleme turunda Zalgiris'i eledikten sonra, 3'üncü ön eleme turunda İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'ya elenerek, Avrupa Ligi play off turunda Litvanya temsilcisi Sudava ile eşleşti. Bulgaristan temsilcisi sahasında 2-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda 0-0 berabere kalarak UEFA Avrupa Lig'inde gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.



?Ludogorets'i Bulgar Teknik Direktör Georgi Dermendzhiev çalıştırıyor. Bulgar Ligi'nin son şampiyonu iç saha maçlarını 6 Bin kişilik Ludogorets (Gradski Dianko Stefanov) Stadı'nda oynuyor.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN GELDİLER

Başakşehir'in son rakibi ise Almanya temsilcisi Hoffenheim. 30 yaşında Teknik Direktör Julian Nagelsmann'ın çalıştırdığı Hoffenheim, geçtiğimiz sezon büyük bir sürpriz yaparak Bundesliga'yı 4'üncü sırada bitirdi. Geçen sezon elde ettikleri başarıyla Almanya'yı Şampiyonlar Ligi Play off turunda temsil eden ekip, bu turda İngiltere'nin Liverpool takımına iki maçtada yenilerek elendi. Hoffenheim, Avrupa Ligi gruplarında Başakşehir'in rakibi oldu. Mavi-Beyazlı ekip maçlarını 25 Bin 475 kişilik Rhein Neckar Arena oynuyor.