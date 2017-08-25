 Adebayor ile 2 yıl daha – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Adebayor ile 2 yıl daha

    Adebayor ile 2 yıl daha

    Medipol Başakşehir, Togolu yıldız futbolcusu Emmanuel Adebayor'un sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

    Geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli kulübe transfer olan ve bu süreçte Başakşehir forması altında çıktığı 22 karşılaşmada 8 gol atma başarısı gösteren Adebayor'un sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı. Medipol Başakşehir'in resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

    "Kulübümüz, Sheyi Emmanuel Adebayor ile iki yıl sözleşme uzattı. 31 Ocak 2017 tarihinde takımımıza katılan ve 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Togolu dünya yıldızı futbolcumuz, yeni sözleşmeyle birlikte 2020 yılına kadar kulübümüzde kalacak. Yeni sözleşmenin kulübümüz ve Emmanuel Adebayor'a hayırlı olmasını dileriz."
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:57
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adebayor ile 2 yıl daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.