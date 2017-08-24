Clichy'nin 14 yıllık serisi sona erdi

Turuncu-lacivertli ekibin, play-off turunda Sevilla'ya, İstanbul'da 2-1 kaybettiği maçın rövanşında İspanya'da 2-2 berabere kalarak elenmesi, Fransız oyuncunun uzun yıllardır devam eden serisinin de bitmesine sebep oldu.

İngiliz ekipleri Arsenal'le 8, Manchester City ile de 6 yıl aralıksız olarak Şampiyonlar Ligi gruplarında forma giyen Clichy, 14 yıl sonra ilk kez grup aşamasında mücadele edemeyecek.



Şampiyonlar Ligi'nde 85 maç

Fransız yıldız, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde, bugüne kadar toplam 85 kez forma giydi.

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile 48, Manchester City ile de 33 maça çıkan Clichy, bu sezon Medipol Başakşehir forması altında ise 3. ön eleme ve play-off turunda 4 maçta görev aldı.

Turuncu-lacivertli takım, Sevilla'yı eleyerek gruplara kalsaydı, Clichy'nin bu sayıyı 91'e yükseltme şansı bulunuyordu.



Sneijder ve Eto'o'yu geçti

Clichy, 85 maçla Şampiyonlar Ligi'nde en fazla forma giyen aktif futbolcular listesinde de 29. sırada yer alıyor.

Fransız yıldız bu alanda, Şampiyonlar Ligi'nde 83 kez forma giyen Wesley Sneijder ve 82 kez sahaya çıkan Samuel Eto'o gibi yıldızları da geride bıraktı. Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Pepe'nin ise 89 maçı bulunuyor.

Iker Casillas'ın 168 maçla zirvede, Xavi Hernandez'in 157 maçla ikinci ve Cristiano Ronaldo'nun da 144 maçla üçüncü sırada yer aldığı listede Clichy'nin önünde yer alan diğer isimler ise şöyle:

Andres Iniesta (124), Zlatan Ibrahimovic (123), Gianluigi Buffon (116), Lionel Messi (115), Andrea Pirlo (115), Patrice Evra (111), John Terry (111), Petr Cech (111), Ashley Cole (108), Sergio Ramos (103), Dani Alves (103), Fabregas (102), Bastian Schweinsteiger (99), Arjen Robben (98), Javier Mascherano (96), Karim Benzema (95), Manuel Neuer (93), Ricardo Carvalho (92), Sergey Ignashevich (91), Thomas Müller (91), Gerard Pique (91), Pepe (89), Darijo Srna (88), Wayne Rooney (88) ve Kaka (88).



Şampiyonlar Ligi'nde 2 yarı final ve 3 çeyrek final

Gael Clichy, Arsenal ve Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez yarı final, 3 kez de çeyrek finalde mücadele etti.

Arsenal'in 2005-2006 sezonunda yarı finalde Villarreal ile deplasmanda oynadığı rövanş maçında forma giyen Clichy, o sezon Londra ekibinin, Barcelona ile oynadığı finalde ise görev alamamıştı.

Arsenal'in 2007-2008 ve 2008-2009'da çeyrek finale yükseldiği maçlarda da forma giyen Fransız yıldız, Manchester City ile de 2009-2010'da son 8 ve 2015-2016'da ise yarı final karşılaşmalarında sahaya çıktı.



UEFA Avrupa Ligi'nde yalnızca 3 maç

Medipol Başakşehir'in, Sevilla'ya elenmesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasından itibaren forma giyecek Clichy, profesyonel futbol kariyerinde UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar yalnızca 3 maça çıktı.

Fransız oyuncu, 2011-2012 sezonunda Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada bitirmesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 2. turdan itibaren görev aldı.

Bu turda Porto'yu deplasmanda 2-1 ve sahasında 4-0 yenen Manchester ekibi, bir sonraki turda ise deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Sporting Lizbon'a sahasında 3-2 kaybederek elenmişti. Clichy, 3-2'lik maçta forma giymemişti.



Gael Clichy'nin Şampiyonlar Ligi maçları

Fransız oyuncunun, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı sezonlar ve maç sayıları şöyle: