20 milyon euro direkten döndü

Medipol Başakşehir, tarihi bir başarıya imza atmaya çok yaklaştığı Şampiyonlar Ligi play-off'unda büyük bir geliri elinden kaçırdı.

İstanbul'da 2-1 yenildiği Sevilla ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun 89. dakikada kullandığı frikikte top direkten döndü. İşte o topla birlikte 20 milyonluk gelir de direkten dönmüş oldu.

Çünkü o top ağlara gitse ve Başakşehir 3-2 ile Sevilla'yı eleyerek tur atlasa, hem play-off'u geçip Devler Ligi gruplarına kalan ilk Türk takımı olacak hem de 12 milyon euro'su katılım, 8 milyon euro'su da yayın geliri olmak üzere toplam 20 milyon euro'yu kasasına koyacaktı.