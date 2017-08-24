20 milyon euro direkten döndü
Emre Belözoğlu'nun frikiğinde top yan direğe çarpmak yerine ağlara gitse Başakşehir, Sevilla’yı elemekle kalmayıp tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılacak ve toplam 20 milyon euro'yu garantileyecekti.
Medipol Başakşehir, tarihi bir başarıya imza atmaya çok yaklaştığı Şampiyonlar Ligi play-off'unda büyük bir geliri elinden kaçırdı.
İstanbul'da 2-1 yenildiği Sevilla ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun 89. dakikada kullandığı frikikte top direkten döndü. İşte o topla birlikte 20 milyonluk gelir de direkten dönmüş oldu.
Çünkü o top ağlara gitse ve Başakşehir 3-2 ile Sevilla'yı eleyerek tur atlasa, hem play-off'u geçip Devler Ligi gruplarına kalan ilk Türk takımı olacak hem de 12 milyon euro'su katılım, 8 milyon euro'su da yayın geliri olmak üzere toplam 20 milyon euro'yu kasasına koyacaktı.
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:41
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Aykut Kocaman'dan kaleci yorumu
Toplam 48
Yorum
aslan müthiş şutlar atan stoch ve ekici oynasaydı şut bonbardımanına tutar kaleyi 30 dakikada bitirir işi.açamadığın defansı göbekten şutlarla
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Tudor’a ‘Uyarma’ cezası
Toplam 21
Yorum
Aslan Kral Etik kurulu Galatasaray görüşürken araya girip Milli takım için lucescu ya teklif yapan TFF ye ne uyarısı verecek bakalım.
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Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kesinleşiyor
Toplam 14
Yorum
diyarbakır1903 1 İngiliz ve 1 İspanyol tahmin ediyorum. At.Madrid/Sevilla veya M.City/United.
20 milyon euro direkten döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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