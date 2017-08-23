 ''Tecrübe lazım'' – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ''Tecrübe lazım''

    ''Tecrübe lazım''
    Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Adebayor, Sevilla maçının ardından önemli bir deneyim kazandıklarını söyledi. , "Bu maçlarda tecrübe şart. Biz de iyi bir deneyim kazandık. Şimdi Avrupa Ligi maçlarına ve lige odaklanacağız" diye konuştu.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:46
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